إزالة التعديات على الأراضي الزراعية فى المهد بجنوب الأقصر .. صور

اعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت جنوب الاقصر بأنه شن حملة مكبرة على التعديات على الأراضى الزراعية.





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وأسفرت الحملة عن إزالة مخالفة تعدي على أرض زراعية بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية. والحالة على مساحة ١٧٥م٢ بناحية حوض الساحل بقرية الرياينة ، حيث تمت الإزالة في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله.





تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة، تمت أعمال الحملة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة تحت إشراف رئيس قرية الرياينة ومسؤلي التنظيم ومشرف الجمعية الزراعية.





ياتى ذلك في إطار استمرار جهود الوحدة لمركز ومدينة ارمنت جنوب الأقصر في التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالة المخالفات في المهد.