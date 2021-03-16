محافظ جنوب سيناء :الرئيس السيسي وجه بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي حفاظا علي البيئة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء: إن الرئيس السيسي وجه بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في شرم الشيخ حفاظا علي البيئة ومنعا للتلوث .





جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ للمحطة الثانية لتموين السيارات بالغاز الطبيعي استعدادا لافتتاحها في العيد القومي .

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ليلة أمس الاثنين يرافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، أعمال إنشاء المحطة الثانية لتموين السيارات بالغاز الطبيعي والأولي لشحن السيارات التي تعمل بالكهرباء، بالأضافة لمحلات وكافتريات للتسوق، بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ استعدادًا لافتتاحها خلال احتفال المحافظة بعيدها القومي الشهر الجاري.

وأشار فودة إلي ان إنشاء المحطة الثانية يهدف الي توفير طاقة نظيفة ومتجددة، مضيفًا أن سيجرى شحن السيارات التي تعمل بالكهرباء بالمحطة، وجارِ إنشاء محلات تجارية، وكافتريا بها، لتوفير الخدمة اللائقة بزائري مدينة شرم الشيخ.

وأضاف المحافظ أن هذه المحطة الثانية الذي أنشئت لهذا الغرض بمدينة شرم الشيخ بعد افتتاح المحطة الأولى بمنطقة الرويسات، بحضور وزير البترول، وأيضًا جارِ العمل لإنشاء عدد من المحطات الأخرى بكافة مدن المحافظة، فضلًا على تطوير عدد من محطات تموين البنزين القائمة وإضافة خدمة الغاز إليها.





وأوضح المحافظ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، للحفاظ على البيئة وإنشاء محطات غاز طبيعي لتحويل السيارات للعمل بالغاز .بديلًا عن الوقود، مما يساعد علي تقليل نسبة استهلاك البنزين.