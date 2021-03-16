الميثاق الغليظ.. أحدث إصدارات الكاتب نجدي خميس

صدر حديثا عن دار نشر يسطرون، كتاب "الميثاق الغليظ" للكاتب نجدى خميس، يتحدث الكاتب فيه عن الأسرة وقدسية العلاقة الزوجية وحدودها فى الكتاب والسنة، وكيف اهتمت كل الأديان السماوية بتنظيمه .





وعن الكتاب يقول الكاتب نجدى خميس، إن فى الزواج سنة كونية وآية من آيات الله فى خلقه، تستقيم به الحياة والكون، والخلل فيه هو خلل للكون كله، وفساد فى الأرض، لذا اهتمت به كل الأديان السماوية، وجعلته نظاما مرتبطا بحدود الله التى غلظ فيها عقوبة الخارج عنها والمتبع فيه للهوى والنظرة الدونية والأحادية، بعيدا عن النظرة الكلية والمصلحة الشمولية للأسرة والمجتمع .





ويشير نجدى خميس فى كتابه، إلى أن الكتاب يعد تذكيرا لمن غفل عن العلاقة الزوجية وحدودها، وأن هناك ممن يتزوج على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يعلم عنها الكثير، ومنهم من لا يعلم عنها شيئا، وربما يكون ذلك سببا فى فساد حياته التى لا أصول لها إلا إتباع الهوى .