مانشستر سيتي يسعى لتأكيد تأهله لربع نهائي دوري الأبطال أمام بروسيا مونشجلادباخ





مباراة الإياب سيحتضنها ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست، وهو نفس الملعب الذي استضاف مباراة الذهاب، بسبب قيود السفر الخاصة بفيروس كورونا المستجد.





وانتهت مباراة الذهاب بفوز مانشستر سيتي بهدفين دون رد، ليقترب بشدة من بلوغ دور ربع النهائي، فمباراة الذهاب كانت على أرض مونشجلادباخ اعتباريًا.





ويعاني بروسيا مونشجلادباخ بشدة في الأونة الأخيرة، حيث تلقى 6 هزائم متتالية في مختلف المسابقات، ما جعله يودع كأس ألمانيا ويتراجع للمركز العاشر في بطولة الدوري.





أما مانشستر سيتي، فبالرغم من خسارته أمام مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، إلا أنه مازال يحتفظ بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، وبات قريبًا من حصد اللقب.





يذكر أن فرق بورتو البرتغالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني قد تأهلت لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره بروسيا مونشجلادباخ الألماني، اليوم الثلاثاء، في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.