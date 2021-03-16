بمشاركة ١٨ دور نشر.. انطلاق فعاليات المعرض السنوي الخامس للكتاب بجامعة حلوان

انطلقت فعاليات المعرض السنوي الخامس للكتاب بجامعة حلوان والذي تنظمه الإدارة العامة للمكتبات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف سحر محمد بهى الدين مدير عام الإدارة العامة للمكتبات بالجامعة.





وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بأن المعرض الخامس للكتاب يقام وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من إرتداء الكمامات الطبية والحفاظ علي مسافات التباعد الاجتماعي وأعمال التعقيم التي تجري بصفة دورية حرصا علي سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة، مشيرًا إلى أن معرض الكتاب بالجامعة يشهد اقبالا من الطلاب من مختلف الكليات وكذا أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين لاقتناء الكتب في مختلف العلوم التي تثري العقل والفكر، حيث يتميز معرض كتاب هذا العام بتنوع دور النشر المشاركة فيه والتي تصل إلي ١٨ دار نشر .





وأشارت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى أن المعرض يفتح ابوابه للطلاب من التاسعة صباحًا، ويشارك فيه العديد من دور النشر وأضخمها، دعمًا وتشجيعًا للمثقفين والمترددين علي المعرض من ابناء جامعة حلوان، الذين يقبلون على المعرض ما يدلل علي وعيهم وإدراكهم لأهمية القراءة والإطلاع على نطاق أوسع من مجال دراستهم، في شتى مجالات المعرفة.





وأفادت سحر محمد بهى الدين مدير عام الإدارة العامة للمكتبات بالجامعة بأن المعرض السنوي الخامس للكتاب والذي تبدأ أولى فعالياته اليوم يقام بمشاركة كبرى لدور النشر حيث يشارك بالمعرض ١٨ دور نشر (إنفينيتي - ميرك - دار الكتاب الحديث - الأنجلو - المجموعة العربية للنشر - سمارت - المؤسسة الدولية للكتاب -المكتب العربى للمعارف - دار العلوم- إيمك- أوزوريس -روابط - دار الفجر للنشر والتوزيع - دار النهضة العربية - دار الفكر العربى - أمازون - المكتبة الاكاديمية- مؤسسة الأهرام).







