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فن

جنازة الفنان عادل هاشم عصر اليوم بالسيدة نفيسة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:27 ص
عادل هاشم
عادل هاشم
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نجلاء سليمان

تقام جنازة الفنان الراحل عادل هاشم، عصر اليوم، بمسجد السيدة نفسية، وذلك بعد وفاته عن عمر 82 عاما، ليلة أمس.

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان عادل هاشم، ونشرت نعيا رسميا للفقيد، الذي رحل بعدما شارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية المتميزة على مدار مشواره الفني.

عادل هاشم هو ممثل ومخرج مسرحي، عمل في بدايته مساعدا لكبار المخرجين منهم سعد أردش، وكرم مطاوع، ثم عاش فترة طويلة خارج مصر لتحضير رسالة الدكتوراه.

اشتهر عادل هاشم بتقديم أدوار المستشار ووكيل النيابة، والشخصيات الجادة في أعماله، التي كان آخرها مسلسل اسم مؤقت والصفعة، ومن أبرز أدواره المشاركة في مسلسل سكة الهلالي، بوابة الحلواني.

 

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