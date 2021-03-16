تعبانة وموجوعة .. سيرين عبد النور توجه رسالة مؤثرة بسبب لبنان





وقالت شيرين : " وكأن كلمة كيفك صارت ثقيلة .. وكأن الجواب صار اثقل ؟ كيفني ؟.





وأضافت سيرين : "تعبانة موجوعة حزينة ضايعة خايفة غاضبة الدمعة بعيني وكتير قصص وكتير مشاعر ... بس ببتسم وبرد الحمدالله.. الله يخلصنا".





يذكر أن آخر أعمالها مسلسل "الديفا" بطولة يعقوب الفرحان والمطربة بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.





وكانت اشتهرت سيرين عبد النور فى مصر من خلال فيلم "رمضان مبروك ابو العالمين حمودة" والذى قام ببطولته الفنان محمد هنيدى.

نشرت الفنانة سيرين عبد النور ، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر توجه فيه رسالة مؤثرة لما تتعرض له لبنان حاليا من اتهاكات وازمات.