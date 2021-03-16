بإطلالة كاجول.. ميرنا نور الدين تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، متابعيها صورة جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت ميرنا نور الدين في الصورة بإطلالة كاجول بسيطة و جذابة ورفعت شعرها بطريقه تتناسب مع اطلالتها مما لفت انتباه متابعيها.





يذكر أن أحدث أعمال ميرنا نور الدين، مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.





وشاركت ميرنا نور الدين في الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" الذي تم عرضه مؤخرا. الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف.