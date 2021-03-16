ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب كورونا .. تأجيل حفل تخرج الدفعة 31 بجامعة السلطان قابوس

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:54 ص
عمان
عمان
Advertisements

قررت جامعة السلطان قابوس بعمان ، تأجيل حفل الدفعة (31) حتى إشعار آخر، وذلك فى إطار حرصها على المصلحة العامة وحماية الجميع مع تصاعد مؤشرات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في السلطنة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة الشبيبة، جاء قرار إدارة جامعة السلطان قابوس بالتنسيق مع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد19" .

واوضحت الجامعة فى بيانها :" تتفهم الجامعة ما قد يصاحب هذا القرار من مشاعر إلا أنها واثقة من وجود الحس الوطني العالي، مقدرين  للطلبة الخريجين وعائلاتهم المسؤولية".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سلطنة عمان: 96 حالة مشتبه في إصابتها بالسلالة المتحورة لكورونا

وزارة العمل العمانية تصدر إعلانا هاما بشأن السائقين.. تفاصيل

عودة للوراء.. دولة عربية تغلق حدودها والشواطئ والحدائق والأنشطة التجارية

منعت دخول البشر وسمحت للإبل بالمرور.. دولة عربية تصدر قرارا عاجلا بسبب كورونا

عمان.. استثناء 3 فئات من العزل الصحي المؤسسي

عمان.. وزير الصحة: الوضع مقلق ومؤلم للغاية.. حالات الإصابة بـ كورونا فى تصاعد

ترشيحاتنا

مجموعة الأهلي.. سيمبا التنزاني يستضيف المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

الحكومة تفرض ضرائب بـ 985 مليون جنيه على المهن غير التجارية في النصف الأول للعام المالي الجاري

قصة ولا في الخيال.. زوجة ثانية: خليته يطلقني عشان بحبه ومخربش عليه

قناة مصرية مجانية تعلن إذاعة مباراة الزمالك والترجي التونسي

النقل تعلن وصول القطار المكيف السابع لمترو الأنفاق إلى ميناء الإسكندرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العثور على جثة طفلة بولاية أمريكية بعد ساعتين من اختفائها .. والمشتبه به في عمر 14 عامًا

أسعار فيات تيبو فيس ليفت الجديدة بعد الزيادة.. صور

ابن عز.. آخر سيارة ظهر بها علاء ولى الدين قبل وفاته| صور