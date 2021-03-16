بسبب كورونا .. تأجيل حفل تخرج الدفعة 31 بجامعة السلطان قابوس

قررت جامعة السلطان قابوس بعمان ، تأجيل حفل الدفعة (31) حتى إشعار آخر، وذلك فى إطار حرصها على المصلحة العامة وحماية الجميع مع تصاعد مؤشرات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في السلطنة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة الشبيبة، جاء قرار إدارة جامعة السلطان قابوس بالتنسيق مع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد19" .

واوضحت الجامعة فى بيانها :" تتفهم الجامعة ما قد يصاحب هذا القرار من مشاعر إلا أنها واثقة من وجود الحس الوطني العالي، مقدرين للطلبة الخريجين وعائلاتهم المسؤولية".