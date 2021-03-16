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أخبار العالم

كارثة إنسانية.. هيومن رايتس تفضح الحوثيين: قتلوا عشرات المهاجرين الإثيوبيين بضرباتهم المتهورة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:40 ص
مليشيات الحوثي
مليشيات الحوثي
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شيماء مصطفى

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش''، إن عشرات المهاجرين لقوا حتفهم حرقا في اليمن في 7 مارس 2021، بعد أن أطلقت مليشيات الحوثي مقذوفات مجهولة على مركز احتجاز للمهاجرين في صنعاء، ما تسبب في نشوب حريق ضخم.

وذكرت المنظمة أن مستشفيات العاصمة عالجت حروق مئات المهاجرين الناجين، ومعظمهم من الإثيوبيين الذين كانوا يحتجون على ظروفهم في المركز، وسط حضور أمني مكثف.

فيما عرقل سعي ذوي المصابين والوكالات الإنسانية للوصول إلى الجرحى، تعليق الحوثيين السماح فورا للفِرق الإنسانية بمساعدة المحتاجين إلى مساعدات طبية أو غيرها.

ولفتت إلى أنه ينبغي أن يدرج "فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن" التابع لـ "الأمم المتحدة" الحادثة في تحقيقاته الجارية في انتهاكات حقوق الإنسان.

من جانبها، قالت نادية هاردمان، باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: "يشكّل استخدام الحوثيين المتهور للأسلحة، والذي أدى إلى موت عشرات المهاجرين الإثيوبيين احتراقا، تذكيرا مروّعا بالمخاطر المحدقة بالمهاجرين في اليمن الذي مزقته الحرب".

وأكدت ضرورة محاسبة مليشيات الحوثي على هذا الحادث، والتوقف عن احتجاز المهاجرين في مرافق احتجاز سيئة تهدّد حياتهم وأوضاعهم.

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