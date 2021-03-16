ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انخفاض كبير.. ماذا يحدث لـ أسعار النفط ؟

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:00 ص
النفط
النفط
Advertisements
سمر صالح
انخفضت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الثلاثاء، إذ فاقمت زيادة المخزونات في الولايات المتحدة المخاوف بشأن المخاطر التي تواجه الطلب مع وقف دول -من بينها ألمانيا وفرنسا- تطعيمات للوقاية من فيروس كورونا وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

ونزل خام برنت 49 سنتا، بما يعادل 0.7%، إلى 68.39 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 0433 بتوقيت جرينتش، وكان هبط 0.5% أمس الاثنين.

ونزل الخام الأمريكي 47 سنتا، أو 0.7%، إلى 64.92 دولار للبرميل، وذلك بعدما تراجع 0.3% في الجلسة السابقة.

وتعتزم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تعليق التطعيمات بلقاح أسترازينكا بعد تقارير عن آثار جانبية محتملة على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية تقول، إنه ليس لذلك صلة مؤكدة باللقاح.

وتعمق هذه التحركات المخاوف من تباطؤ وتيرة التطعيم في المنطقة؛ ما يرجئ أي تعاف اقتصادي من الجائحة في واحدة من أكثر المناطق تضررا.

وقوضت الجائحة الطلب على النفط، لكن الأسعار تعافت لمستويات ما قبل الأزمة الصحية العالمية، غير أن بطء حملات التطعيم في معظم الدول حد من المكاسب.

وفي الولايات المتحدة ارتفعت المخزونات بسبب موجة شديدة البرودة في الشهر الماضي أدت لتوقف عمليات التكرير واستغرقت عودتها لكامل طاقتها بعض الوقت.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار النفط ترتفع بفضل بيانات صينية قوية وانخفاض المخزونات الأمريكية

منذ 13 شهرا.. أسعار النفط تسجل أعلى مستوياتها

شركات التكرير الصينية تبطئ مشتريات النفط مع ارتفاع العقود الآجلة للخام

تراجع أسعار النفط بسبب وقف التطعيم ضد كورونا في بعض الدول

ترشيحاتنا

قبل مباراة فيتا كلوب.. تعرف على حظوظ الأهلي للتأهل لربع نهائي أبطال أفريقيا

الفراخ بـ 20 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

عنف وشجار في مطار تونس.. ورئيس الوزراء يتوعد نواب ائتلاف الكرامة

الأهلي يرفع شعار "لا بديل عن الفوز" في مواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

الأرصاد السعودية تصدر تحذيرا مهما للمواطنين

سعر الدولار في البنوك اليوم 16-3-2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العثور على جثة طفلة بولاية أمريكية بعد ساعتين من اختفائها .. والمشتبه به في عمر 14 عامًا

أسعار فيات تيبو فيس ليفت الجديدة بعد الزيادة.. صور

ابن عز.. آخر سيارة ظهر بها علاء ولى الدين قبل وفاته| صور