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رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:46 ص
تشكيل الأهلي المتوقع
تشكيل الأهلي المتوقع
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عبد الحكيم أبو علم
يستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب في المباراة المقرر إقامتها في الساعة الثالثة عصر اليوم، الثلاثاء بتوقيت القاهرة، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولى لدوري الأبطال، بعدما جمع حامل اللقب أربع نقاط بالتساوي مع فيتا كلوب صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر سيمبا التنزاني الترتيب وفي جعبته 7 نقاط.

ويرفع الأهلي شعار لا بديل عن الفوز أمام فيتا كلوب، وحصد نقاط المباراة الثلاثة؛ لاستكمال مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا التي يحمل لقبها.

ومن المقرر أن يبدأ موسيماني مباراة اليوم بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى.

ومعه محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وايمن اشرف واليو ديانج وحمدي فتحي( عمرو السولية) ومحمد مجدي افشه وجونيور اجايي ومحمد شرف ومروان محسن.
يستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب في المباراة المقرر إقامتها في الساعة الثالثة عصر اليوم، الثلاثاء بتوقيت القاهرة، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولى لدوري الأبطال، بعدما جمع حامل اللقب أربع نقاط بالتساوي مع فيتا كلوب صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر سيمبا التنزاني الترتيب وفي جعبته 7 نقاط.

ويرفع الأهلي شعار لا بديل عن الفوز أمام فيتا كلوب، وحصد نقاط المباراة الثلاثة؛ لاستكمال مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا التي يحمل لقبها.

ومن المقرر أن يبدأ موسيماني مباراة اليوم بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى.

ومعه محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وايمن اشرف واليو ديانج وحمدي فتحي( عمرو السولية) ومحمد مجدي افشه وجونيور اجايي ومحمد شرف ومروان محسن.
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