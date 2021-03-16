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فن

بإطلالة ملائكية.. ابنة أصالة تخطف قلوب متابعيها

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:19 ص
شام الذهبي
شام الذهبي
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ندى فكري
نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية اصالة  صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت شام الذهبي في الصورة بإطلالة ملائكية ساحرة مما أثار إعجاب متابعيها.

يذكر أنه رغم تكتم شام الذهبي، ابنة النجمة أصالة، عن هوية زوجها المنتظر، وحرصها الدائم على إخفائه، علم "صدى البلد" من مصادر خاصة أنه يدعى "أحمد هلال"، وهو ابن أحد رجال الأعمال صاحب سلسلة محال أدوات منزلية شهيرة.

وكانت الفنانة السورية أصالة نصري، تحدثت عن استعداد ابنتها شام لدخول القفص الذهبي قريبًا أثناء استضافتها التلفزيونية ببرنامج "سهرانين".

ونشرت شام بعد إعلان أصالة اقتراب زواجها، أول مقطع فيديو يجمعها بزوجها المنتظر، وحرصت طوال الوقت على عدم إظهار وجهه، واكتفت بالتركيز على يده وهي تمسك يدها داخل السيارة.

وعادت شام ونشرت صورة على ستورى "إنستجرام" الخاص بها بصحبة هلال وحرصت أيضا على إخفاء ملامحه.

يأتي هذا الارتباط بعد أشهر قليلة من فسخ خطوبتها على طبيب زميل لها في العيادة نفسها.
بإطلالة ملائكية.. ابنة أصالة تخطف قلوب متابعيها
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