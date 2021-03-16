بصورة رومانسية في المصعد...درة و زوجها يخطفان الأنظار

نشرت الفنانة درة، صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وظهرت درة في الصورة مع زوجها من المصعد مما اثار اعجاب متابعيها.





وتشارك درة في فيلم "الكاهن" مع كل من النجوم محمود حميدة وإياد نصار فتحي عبد الوهاب وحسين فهمي جمال سليمان والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن.





كما تشارك درة في مسلسل "بين السما والأرض"، من بطولة هاني سلامة ويخرجه ماندو العدل ويكتبه إسلام حافظ ومن إنتاج سينرجي.





المسلسل يعتبر استمرارا لخطة شركة سينرجي في الجمع بين النجوم في عمل وأحد وخصوصا أن كل منهما قدم البطولة المطلقة في أعمال سابقة.