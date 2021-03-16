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فن

شاهد تامر عاشور فى أحدث ظهور له على إنستجرام

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:25 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان تامر عاشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة له .

و ظهر تامر عاشور فى الصورة مرتدى نظارة كبيرة الحجم، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

و تصدر فيديو كليب أغنية «بقول عادي»، التي طرحها الفنان تامر عاشور منذ حوالي أسبوع، تريند يوتيوب لعدة أيام متتالية، محققا مشاهدات  اقتربت من 3 مليون مشاهدة.

بقول عادي من كلمات أحمد إبراهيم، وألحان سامح جلال، وتوزيع فهد، وهي من أولى أغاني ألبومه الجديد الذي سيطرحه قريبا.

وطرح تامر عاشور منذ حوالي 5 أشهر وهي «معلش أصلي مدلعها»، وحققت مشاهدات وصلت إلى حوالي 4 مليون على موقع يوتيوب.

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