يسبب وفاة الرضيع .. الصحة تحذر من خطورة تعرض الأطفال لهذا المرض

حذر الدكتور عبد الله يوسف، طبيب العناية المركزة والمدرب بالكلية المصرية لأطباء الرعاية الحرجة، من تعرض الأطفال لدخان التبغ القادم من التدخين، مشيرا إلى أن التدخين هو عامل الخطورة رقم واحد فى كل أمراض القلب والشرايين على مستوى العالم.





وأضاف "يوسف" ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن هناك مادة موجودة فى الرئة يقوم بتدليفها التدخينحتى لو لم تكن كميته كافية لإحداث الضرر ، موضحا أنه من الممكن أن يؤثر على الجينات والإصابة بالمواد السرطانية.





وتابع أن التدخين من الممكن أن يسبب وفاة الرضيع، لافتا إلى أن هذا الشئ ليس مجرد تهويل لتخويف الناس بهذا الشأن، بل أنه يعتبر شئ علمى حقيقي، حيث أنه يؤدى بالإصابة بالإلتهاب الرئوى، بجانب الإصابة بأمراض تنفسية مثل الربو.





وأكد أن نتيجة التدخين من الممكن أن يأتى الطفل ولديه نقص فى نسب الأكسجي، فى ظل وجود وباء يواجه الجهاز التنفسي، ناصحا الأهالى بالإقلاع عن التدخين نهائيا.