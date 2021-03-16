ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

يسبب وفاة الرضيع .. الصحة تحذر من خطورة تعرض الأطفال لهذا المرض

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:16 ص
خطورة التدخين على
خطورة التدخين على الأطفال
Advertisements
هاجر إبراهيم
حذر الدكتور عبد الله يوسف، طبيب العناية المركزة والمدرب بالكلية المصرية لأطباء الرعاية الحرجة، من تعرض الأطفال لدخان التبغ  القادم من التدخين، مشيرا إلى أن التدخين هو عامل الخطورة رقم واحد فى كل أمراض القلب والشرايين على مستوى العالم.

وأضاف "يوسف" ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن هناك مادة موجودة فى الرئة يقوم بتدليفها التدخينحتى لو لم تكن كميته كافية لإحداث الضرر ، موضحا أنه من الممكن أن يؤثر على الجينات والإصابة بالمواد السرطانية.

وتابع أن التدخين من الممكن أن يسبب وفاة الرضيع، لافتا إلى أن هذا الشئ ليس مجرد تهويل لتخويف الناس بهذا الشأن، بل أنه يعتبر شئ علمى حقيقي، حيث أنه يؤدى بالإصابة بالإلتهاب الرئوى، بجانب الإصابة بأمراض تنفسية مثل الربو.

وأكد أن نتيجة التدخين من الممكن أن يأتى الطفل ولديه نقص فى نسب الأكسجي، فى ظل وجود وباء يواجه الجهاز التنفسي، ناصحا الأهالى بالإقلاع عن التدخين نهائيا.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العثور على جثة طفلة بولاية أمريكية بعد ساعتين من اختفائها .. والمشتبه به في عمر 14 عامًا

أسعار فيات تيبو فيس ليفت الجديدة بعد الزيادة.. صور

ابن عز.. آخر سيارة ظهر بها علاء ولى الدين قبل وفاته| صور