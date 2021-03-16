إصابة 3 عمال بتسمم غذائي في سوهاج

أصيب 3 عمال بحالة إعياء وقئ مستمر ، عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة، بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول 3 عمال بحالة إعياء وقئ إدعاء تناول وجبة طعام منزلي فاسدة.





وبالانتقال والفحص وبسؤال المصابين قرروا تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة، ما أدى إلى حدوث إصابتهم المنوه عنها، ولم يتهموا أحد بالتسبب فـي ذلك.





تم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.





وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.