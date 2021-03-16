ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قبل مباراة فيتا كلوب.. تعرف على حظوظ الأهلي للتأهل لربع نهائي أبطال أفريقيا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:38 ص
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
يحل النادي الأهلي، ضيفًا على نظيره فيتا كلوب الكونغولي، في تمام الثالثة عصرًا، وذلك في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا.

النادي الأهلي يسعى لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم، وذلك بعد هزيمة من سيمبا وتعادل على أرضه أمام فيتا بالأخص الجولة الماضية، ليحتل الفريق المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط.

ولكن ماذا عن حظوظ الأهلي في التأهل؟ نستعرض في ذلك التقرير فرص المارد الأحمر بطل أفريقيا في بلوغ دور المجموعات:

- فوز الأهلي في مبارياته الثلاثة القادمة تضمن له التأهل للدور المقبل دون النظر لنتائج باقي الفرق.

- التعادل في مباراة اليوم يُلزم الأهلي الفوز في المباراتين المقبلتين منتظرًا تعثر فيتا كلوب في أي من مباراتيه القادمتين، ليتأهل المارد الأحمر للدور المقبل.

- الخسارة من فيتا كلوب في مباراة اليوم، تُلزم الأهلي الفوز في المباراتين المقبلتين، وانتظار تعثر فيتا كلوب  في الجولتين المقبلتين أو فقدان 4 نقاط بالمعنى الأصح.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد حليم : الترجي كلمة السر في تأهل الزمالك.. والأهلي طريقه سالك

عن حظوظ الأهلي والزمالك إفريقيًا.. خبراء: اسم المارد الأحمر يخيف والترجي بوابة عبور الابيض

أسامة عرابي يكشف فرص الأهلي والزمالك في التأهل بدوري أبطال افريقيا

سيناريوهات الإقصاء للأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا

حازم إمام: الأهلي والزمالك قادران على تخطي عقبة الترجي وفيتا كلوب

هدية سيمبا للأهلي.. سيناريوهات المجموعة أ وفرص الصدارة والصعود

ترشيحاتنا

الأهلي يرفع شعار "لا بديل عن الفوز" في مواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

فضيحة هزت إسرائيل .. جرائم جنسية ضد النساء والأطفال ارتكبها أكبر حاخامات اليهود

الحكومة تفرض ضرائب بـ 985 مليون جنيه على المهن غير التجارية في النصف الأول للعام المالي الجاري

اتهمت بدعم الشيعة وعلاقة نسب جمعتها بالزعيم.. أبرز المحطات في حياة حنان شوقي في عيد ميلادها

فيديوجراف.. محدش عملك إلا إعلام بلدك.. قنبلة محمد رمضان تصل لعمرو أديب

تتسارع في الانتشار مجددا.. تحذير خطير من وضع كورونا في ألمانيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العثور على جثة طفلة بولاية أمريكية بعد ساعتين من اختفائها .. والمشتبه به في عمر 14 عامًا

أسعار فيات تيبو فيس ليفت الجديدة بعد الزيادة.. صور

ابن عز.. آخر سيارة ظهر بها علاء ولى الدين قبل وفاته| صور