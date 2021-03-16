قبل مباراة فيتا كلوب.. تعرف على حظوظ الأهلي للتأهل لربع نهائي أبطال أفريقيا

يحل النادي الأهلي، ضيفًا على نظيره فيتا كلوب الكونغولي، في تمام الثالثة عصرًا، وذلك في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا.
النادي الأهلي يسعى لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم، وذلك بعد هزيمة من سيمبا وتعادل على أرضه أمام فيتا بالأخص الجولة الماضية، ليحتل الفريق المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط.
ولكن ماذا عن حظوظ الأهلي في التأهل؟ نستعرض في ذلك التقرير فرص المارد الأحمر بطل أفريقيا في بلوغ دور المجموعات:
- فوز الأهلي في مبارياته الثلاثة القادمة تضمن له التأهل للدور المقبل دون النظر لنتائج باقي الفرق.
- التعادل في مباراة اليوم يُلزم الأهلي الفوز في المباراتين المقبلتين منتظرًا تعثر فيتا كلوب في أي من مباراتيه القادمتين، ليتأهل المارد الأحمر للدور المقبل.
- الخسارة من فيتا كلوب في مباراة اليوم، تُلزم الأهلي الفوز في المباراتين المقبلتين، وانتظار تعثر فيتا كلوب في الجولتين المقبلتين أو فقدان 4 نقاط بالمعنى الأصح.