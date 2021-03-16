حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدن القليوبية..صور

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتصدى لجميع أنواع المخالفات والتعديات.
وقال الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق ان الحملة استهدفت رفع الإشغالات المخالفة التى أقيمت بدون الحصول على التراخيص اللازمة بشارع العشرين وترعه الشابورى وذلك للتعدى على الطريق العام و عدم الحصول على تراخيص ومخالفة قوانين الاشغال مع تحرير محاضر للمخالفين.
وقد اسفرت الحملة عن رفع الإشغالات الموجودة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين
من ناحية أخرى شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر شكر بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة لإزالة الإشغالات بمختلف مناطق المدينة.
وأكد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر ان الحملة استهدفت رفع كافة الإشغالات بالمدينة وقرية ميت الدريج والوحدة المحلية بكفر تصفا حيث تم ضبط 78 حالة إشغال متنوع بالمدينة وميت الدريج والوحدة القروية بكفر تصفا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب تلك الإشغالات والمخلفات.
واشار رفعت الى أن حملات المرور على كافة كافة الشوارع والطرق والميادين وقرى الوحدات المحلية مستمرة لرفع كافة الإشغالات وتسيير حركة المرور والتسهيل على أهالينا المواطنين فى تحركاتهم اليومية فى سهولة ويسر لشعورهم بالرضا التام الذى نسعى ونبذل قصارى جهدنا لتحقيقه فى شتى المجالات والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق.
من ناحية أخرى انهت حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية استعداداتها لاستقبال معرض زهور الربيع هذا العام حيث تزينت حديقة عفله لمعرض الزهور المقرر افتتاحه الأسبوع الجارى.
جاء ذلك فى اطار خطة وزارة الري لتطوير حدائق القناطر الخيرية حيث تمتلك وزارة الري 11 حديقة، هي" عفلة والنخيل والنيل والبحيرة والجامع والنموذجية أ ، والنموذجية ب وأبو إردان، والتوفيقي أ ، والتوفيقي ب، والمركز الثقافي.
وتبلغ خطة تطوير حدائق القناطر 24 مليون جنيه تضمنت 4 حدائق، هي: عفلة، بتكلفة 8 ملايين، بمساحة 14 فدان، والنيل بتكلفة 7 ملايين جنيه، بمساحة 6 أفدنة، والمركز الثقافي 5، بتكلفة 5 ملايين جنيه، بمساحة 9 أفدنة، والبحيرة بتكلفة 4 ملايين جنيه بمساحة 5 أفدنة.
قال المهندس أشرف درويش مدير إدارة ري القناطر إن حديقة عفلة من أشهر حدائق القناطر الخيرية وتعتبر متنفسا للغلابة الذين يتوافدون إليها دائما في الأعياد والمناسبات ، مشيرا الى أن الحديقة تشهد أعمال تطويرمستمرة عن طريق تزويدها بكافة الخدمات اللازمة للتنزه والاستمتاع بالنيل والحدائق والطبيعة الخلابة كمرحلة أولى لمشروع وزارة الري لتطوير حدائق القناطر.
واشار الى ان حديقة عفلة تعد أشهر وأكبر تلك حدائق القناطر بمسطح 13 فدان وتقع على البر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر محمد على القديمة والجديدة وتطل على النيل بواجهة ساحرة بممشى أهل مصر، وتتميز بوجود أنواع من الأشجار الفريدة المعمرة التي يزيد عمر بعضها عن 100 عام مثل "التين البنغالي" وتتميز بأشجار نادرة بالإضافة إلى الشلالات الصناعية والبرجولات الخشبية والمشايات الزلطية ومسطح كبير من النجيلة الخضراء.