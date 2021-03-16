حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدن القليوبية..صور

وقال الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق ان الحملة استهدفت رفع الإشغالات المخالفة التى أقيمت بدون الحصول على التراخيص اللازمة بشارع العشرين وترعه الشابورى وذلك للتعدى على الطريق العام و عدم الحصول على تراخيص ومخالفة قوانين الاشغال مع تحرير محاضر للمخالفين.

واشار رفعت الى أن حملات المرور على كافة كافة الشوارع والطرق والميادين وقرى الوحدات المحلية مستمرة لرفع كافة الإشغالات وتسيير حركة المرور والتسهيل على أهالينا المواطنين فى تحركاتهم اليومية فى سهولة ويسر لشعورهم بالرضا التام الذى نسعى ونبذل قصارى جهدنا لتحقيقه فى شتى المجالات والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق.

واشار رفعت الى أن حملات المرور على كافة كافة الشوارع والطرق والميادين وقرى الوحدات المحلية مستمرة لرفع كافة الإشغالات وتسيير حركة المرور والتسهيل على أهالينا المواطنين فى تحركاتهم اليومية فى سهولة ويسر لشعورهم بالرضا التام الذى نسعى ونبذل قصارى جهدنا لتحقيقه فى شتى المجالات والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق.

من ناحية أخرى انهت حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية استعداداتها لاستقبال معرض زهور الربيع هذا العام حيث تزينت حديقة عفله لمعرض الزهور المقرر افتتاحه الأسبوع الجارى.

من ناحية أخرى انهت حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية استعداداتها لاستقبال معرض زهور الربيع هذا العام حيث تزينت حديقة عفله لمعرض الزهور المقرر افتتاحه الأسبوع الجارى.





جاء ذلك فى اطار خطة وزارة الري لتطوير حدائق القناطر الخيرية حيث تمتلك وزارة الري 11 حديقة، هي" عفلة والنخيل والنيل والبحيرة والجامع والنموذجية أ ، والنموذجية ب وأبو إردان، والتوفيقي أ ، والتوفيقي ب، والمركز الثقافي.

وتبلغ خطة تطوير حدائق القناطر 24 مليون جنيه تضمنت 4 حدائق، هي: عفلة، بتكلفة 8 ملايين، بمساحة 14 فدان، والنيل بتكلفة 7 ملايين جنيه، بمساحة 6 أفدنة، والمركز الثقافي 5، بتكلفة 5 ملايين جنيه، بمساحة 9 أفدنة، والبحيرة بتكلفة 4 ملايين جنيه بمساحة 5 أفدنة.

قال المهندس أشرف درويش مدير إدارة ري القناطر إن حديقة عفلة من أشهر حدائق القناطر الخيرية وتعتبر متنفسا للغلابة الذين يتوافدون إليها دائما في الأعياد والمناسبات ، مشيرا الى أن الحديقة تشهد أعمال تطويرمستمرة عن طريق تزويدها بكافة الخدمات اللازمة للتنزه والاستمتاع بالنيل والحدائق والطبيعة الخلابة كمرحلة أولى لمشروع وزارة الري لتطوير حدائق القناطر.