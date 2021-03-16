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اقتصاد

لمناقشة سبل تطوير المنظومة.. المجتمعات العمرانية تنظم ورشة عمل حول النقل الجماعي بالمدن الجديدة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:22 ص
المجتمعات العمرانية
المجتمعات العمرانية تنظم ورشة عمل
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آمنة عبد العظيم
نظمت وحدة تنظيم النقل بالمدن الجديدة، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورشة عمل بعنوان "النقل الجماعي بالمدن الجديدة " بمقر الركن الثقافي البيئي بمدينة الشيخ زايد، وذلك لمناقشة سبل تطوير النقل الجماعي، والتحديات وخطط التطوير للمنظومة بالمدن الجديدة.

وأوضح الدكتور أحمد الكافوري، مدير وحدة تنظيم النقل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة طنطا، أنه تم عرض رؤية الهيئة تجاه النقل الجماعي الذكي المستدام في ظل رؤية الدولة للتنمية المستدامة (مصر 2030)، وكيفية التحول نحوه في مدن الجيل الثاني والثالث التابعة للهيئة، مضيفًا أن ذلك يتضمن المفاهيم الأساسية وكيفية إدارة ومراقبة وتشغيل المنظومة من خلال المؤشرات المتعارف عليها في ذلك الإطار، والعلاقة بين الهيئة والمشغلين في مختلف أطر التعاقد.

وأشار الدكتور أحمد الكافوري،إلى أنه دار النقاش مع ممثلي أجهزة المدن الجديدة المختلفة حول الموضوع وآليات العمل، وانتهت الورشة بعدة توصيات أهمها، ضرورة التوسع في منظومة الذكاء في النقل العام في مختلف المدن، مع نشر التقنيات الإليكترونية لمراقبة التشغيل والتعاقدات في مختلف أجهزة المدن.

جدير بالذكر أنه تم تنظيم ورشة العمل تحت إشراف  المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية ومركز المعلومات بالهيئة، وبحضور الدكتور أحمد الكافوري، مدير وحدة تنظيم النقل بالهيئة،  وبحضور المهندس محمود ممدوح، مهندس نظم المعلومات الجغرافية بالوحدة، والعضو القانوني بالوحدة الدكتور أحمد عمارة، والمهندس أحمد شوقي – مهندس الـITS  للهيئة.
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