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رياضة

وزير الشباب والرياضة يفتتح نادي الصفوة بالفيوم على مساحة ٣٣٣٩م٢

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:22 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم بإفتتاح نادي الصفوة والذي تم إنشاؤه على مساحة ٣٣٣٩م٢.

شملت الإفتتاحات ملعب خماسي منجل بالنجيل الصناعي أنشأته وزارة الشباب والرياضة بتكلفة ٦٥٠ ألف جنيه،وحديقة الأطفال ، وصالة الألعاب الرياضية ، ومقر لأعضاء النادي .

كما شهد وزير الشباب والرياضة بعض العروض الرياضية بالنادي والتي شملت تنس الطاولة ، والكاراتيه، وكرة القدم.

وكان وزير الشباب والرياضة وصل صباح اليوم الثلاثاء لمحافظة الفيوم في جولة يقوم خلالها بإفتتاح عددا من المنشآت الشبابية والرياضية وذلك مع إحتفالات المحافظة بعيدها القومي.
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