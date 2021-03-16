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توك شو

شاهد.. فنان تشكيلي يبدع في رسم عظمة المرأة بلوحاته المبهرة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:29 ص
لوحة توحى بعظمة المرأة
لوحة توحى بعظمة المرأة
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ريهام فيكتور
قال كريم عبد الملاك، فنان تشكيلي، إنه يحاول أن يبدع بعظمة المرأة فى لوحاته المبهرة، لافتًا إلى أن أمى لها دور فى ذلك بسبب دورها الكبير في تركيبة وتكوينه.

وأضاف كريم عبد الملاك ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح ، المذاع على فضائية دى أم سى ، أن " ارجل ناس فى حياتى كانوا ستات "، فالمرأة رمز الدهب .

وأشار إلى أن أهم شئ فى قواعد الفنون أن تكون شخصية الفنان واضحة ، ويمتلك هوية خاصة به ، يمكن التعرف على عملة وسط العديد من الاعمال الفنية الأخرى .

وتابع أنه دائما ما يحاول أن يخرج فى رسمة للمرأة التناقض الذى تعيشة فى حياتها ، منوهًا إلى أن روح المرأة دائمًا ترفرف وتسعد .
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