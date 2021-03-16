رمز الصمود والعطاء .. القومى للمرأة يوجه رسائل مهمة لنساء مصر في عيدهن

نشر المجلس القومى للمرأة بيانا، تزامنا مع الاحتفال بيوم المرأة المصري جاء فيه: "تحية لنساء مصر في عيدهن .. تحية لكل امرأة عاملة .. وأم مكافحة صبورة .. وفتاة ناجحة .. ومشاركة فاعله ..أنتن رمز الصمود والعطاء والتضحية ..واهبات الحياة .. مانحات الأمل .. بنات النيل اللاتي فضن بخيرهن على ربوع الوطن ..الطريق إلى مستقبل أفضل..كل عامًا وأنتن بألف خير."





وجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، التهنئة لسيدات مصر بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية الذي يوافق يوم 16 مارس من كل عام، و الذي يخلد فيه دور المرأة المصرية التاريخي والمشرف من أجل الصمود للحصول على حقوقها وحريتها، و يشهد التاريخ على دور المرأة العظيم فى مساندة وطنها والدفاع عنه مضحية بكل غالى ونفيس من أجل امنه واستقراراه ، واليوم نحتفل بذكرى خروج المرأة المصرية وقيادتها مظاهرات نسائية فى ثورة 1919 للمطالبة باستقلال الوطن.





وقالت الدكتورة مايا مرسي: " نحتفل اليوم بعيد المرأة المصرية وهى تخطو خطوات ثابتة إلي الأمام لتحقق آمال حاربت كثيرًا من أجل أن تصل اليها، فلقد كان سعيكن ثقة وتاريخكن مشرف، والأبواب مفتوحة أمامكن، والطريق أصبح ممهدًا الآن بوجود قيادة سياسية حكيمة تقف داعمة ومساندة تنتصر لكن يومًا بعد يوم وتؤمن بدوركن وعطائكن " .





وأضافت: " إنه لمن دواعي سروري أن اتقدم باسم سيدات مصر وبإسم المجلس القومي للمرأة ، عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في هذا اليوم الخالد للمرأة المصرية، على إنصافه لحقوقها وتحقيقه لأحلامها ومنحها الفرصة كاملة لتثبت قدراتها وامكانياتها في كافة المجالات، وتمكينها والنهوض بها، فإن ما تحقق للمرأة المصرية من إنجازات غير مسبوقة سيظل مصدر فخر واعتزاز لسيدات وعظيمات مصر كما وصفهن الرئيس ."





وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن المرأة المصرية شهدت خلال الست سنوات الماضية تحقيق العديد من الإنجازات التى تعد علامة فارقة في تاريخ المرأة المصرية فقط استطاعت المرأة المصرية في هذا العهد أن تحصل على الكثير من حقوقها ، الي جانب تكسيرها للحواجز الزجاجية لوصولها إلى مواقع صنع واتخاذ القرار ، وذلك بفضل الرئيس السيسي الذي اعطى المرأة المصرية الفرصه لكي تحلق بأحلامها الى عنان السماء بكل شجاعة .



