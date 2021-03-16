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ديني

انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر البحوث الإسلامية حول إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:30 ص
مؤتمر إسهامات الفارابي
مؤتمر إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة الإنسانية
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محمد شحتة
انطلقت منذ قليل فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر «إسهامات الفارابي (المعلم الثاني) في إثراء الحضارة الإنسانية»، والذي تنظمه الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع سفارة كازاخستان بالقاهرة، على مدار يومين عبر تقنية «فيديو كونفرانس».

ومن المقرر أن تشهد فعاليات هذا اليوم أربع جلسات، تناقش الجلسة الأولى منها إسهامات الفارابي في الجانب الفلسفي، وتناقش الجلسة الثانية والثالثة -من خلال مجموعة من البحوث العلمية- إسهامات الفارابي في الجانب الأخلاقي والسياسي، في حين تشهد الجلسة الختامية إلقاء البيان الختامي للمؤتمر من قِبَل الدكتور نظير عيَّاد، أمين عام المؤتمر والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

يأتي هذا المؤتمر في إطار عناية الأزهر الشريف بالرموز العلمية والفكرية للأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل وعلى امتداد رقعتها الجغرافية، ويستهدف المؤتمر تعميق صلة الأجيال الحاضرة بعلمائهم ورموزهم؛ لإدراك ما قدَّموه لتاريخ الإنسانية، وما يمكن أن يقدِّمه حاضرهم قياسًا على ما قدَّمه ماضيهم، خصوصًا أنه ماضٍ يضرب بجذور عميقة في التاريخ الإنساني، وله أبعاد متنوعة أثَّرت تأثيرًا إيجابيًّا في الحضارة الإنسانية.
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