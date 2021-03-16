العراق.. رئيس الوزراء: قصف حلبجة تذكير بما يحدثه سلاح الدمار الشامل

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن حلبجة تذكر الشعب العراقي بغور الجرح وفداحة البغي والظلم حين يكون أداة بيد الحاكم.





وقال الكاظمي بمناسبة ذكرى الذكرى 33 لجريمة قصف حلبجة، وفقا لما نشرته ا لسومرية نيوز: "نستذكر اليوم انعطافة مؤلمة في تاريخ نضال شعبنا ضدّ الطغيان والدكتاتورية، إذ تمرّ علينا الذكرى 33 لجريمة قصف حلبجة الشهيدة في كردستان العراق بالسلاح الكيمياوي، والتي أودت بحياة الآلاف من الضحايا المدنيين".





واضاف رئيس الوزراء العراقي أن مأساة قصف حلبجة استمرت حتى هذا اليوم داخل العراق خاصة ما يحدثه سلاح الدمار الشامل حين يقع بيد طاغية من طغاة الأرض، قائلا : "وما يمكن أن يُرتكب باسم الكراهية والعنصرية حين يوظفها النظام الغاشم لتبرير بقائه الأسود ليلًا حالكًا من الظلم والترويع والبشاعة".





وأكد الكاظمي أنه،: "نحمل اليوم ألم ذكرى الضحايا في قلوبنا، لكن عزائنا أنها آلام تذكّرنا، مثل باقي جرائم عهد الاستبداد، بثمن الحرية، و بقيمة النجاة والعبور ب‍العراق إلى عهد الديمقراطية وإعلاء قيمة الإنسان العراقي".





أردف: "حلبجة تذكرنا بغور الجرح وفداحة البغي والظلم حين يكون أداة بيد الحاكم. لكننا اليوم نستلهم تضحيات الشهداء وآهات أرواحهم وهي تنازع، من أجل بناء عراق آخر ، عراق حر ديمقراطي يعزّ أهله ومواطنيه في كل شبر من أرضه المقدسة".