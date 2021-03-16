طفلة ضمن الضحايا.. مرضى الهوس الجنسي يصدمون الشارع المصري بـ 4 وقائع

مريض الجنس لا يرى أمامه سوى قطعة لحم، فقط يريد إفراغ شهواته، ولعل أبرز جرائم التحرش التي جاءت خلال أسبوع قيام شخص بالتحرش بطفلة لم تبلغ من العمر 10 سنوات بمنطقة المعادي وآخر تحرش بفتاة داخل المترو.. نرصد في التقرير التالي الوقائع التي هزت الشارع المصري.





الواقعة الأولى دارت أحداثها في منطقة المعادي وتحديدًا يوم الاثنين الموافق 9 مارس، أقدم خلالها أحد الأشخاص على بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، بعدها لم يمر سوى دقائق معدودة، وانتشر فيديو عبر منصات السوشيال ميديا يرصد لحظة الاعتداء الجنسي على الطفلة، هنا تحركت الأجهزة الأمنية وقامت بفحص الفيديو حتى تم ضبط المتهم الذي اعترف بتفاصيل الواقعة.





وأمر المستشار النائب العام، بإحالة متهم بخطف طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات حيث تحيّل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

أقامت «النيابة العامة» الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.





تحرش المترو

وفي يوم الاثنين الموافق 15 مارس 2021، أمرت نيابة النزهة بحبس المتهم فى واقعة التحرش بفتاة داخل إحدى عربات المترو بالخط الثالث علي ذمة التحقيقات.





واستمعت النيابة لأقوال الفتاة التي سلّمت فيديو يظهر فيه أثناء التحرش بها، وأكدت أن المتهم كان يجلس بعيدا عنها ثم قام بالجلوس في المقعد المقابل لها.





وقالت الفتاة إن خطيبها الذي نصحها بتوثيق هذا الموقف من خلال تصويره بكاميرا هاتفها المحمول لإدانة هذا الشخص.





وكانت أجهزة وزارة الداخلية نجحت فى كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم ببعض الحركات المنافية للآداب داخل إحدى عربات مترو الأنفاق فى محاولة للتحرش بإحدى الفتيات.





ورود بلاغ لقسم شرطة خامس المترو من عاملة بمول تجارى بمنطقة الشروق بالقاهرة، بصحبتها خطيبها، موظف بشركة للتسويق العقارى، مقيم بالجيزة، وقررت الأولى أنه حال استقلال قطار المترو من محطة البحوث اتجاه محطة عدلى منصور، وحال مرور القطار بمحطة قباء دائرة قسم شرطة النزهة، تلاحظ لها استقلال أحد الأشخاص للقطار والجلوس أمامها والقيام ببعض الحركات المنافية للآداب، فقامت بتصويره باستخدام هاتفها المحمول وإرسال مقطع الفيديو لخطيبها الذي قام بنشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.





كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه بائع بمحل لحوم مجمدة، مقيم بالقاهرة، بحوزته شهادة طبية تفيد بمعاناته من مرض نفسى، وبمواجهته قرر أنه كان يقوم بتعديل ملابسه.





الضرب والتحرش

وفي يوم الاثنين 15 مارس، أمرت النيابة العامة في بني سويف، مساء الأحد، بحبس شاب على خلفية اتهامه بمحاولة التحرش بفتاة جارته، والاعتداء عليها بالضرب، وإصابتها في وجهها، بعد نهرها له.





وتلقت مديرية أمن بني سويف بلاغا من فتاة تدعى "ماريان. ر"، 19 عاما، تقيم بمركز الفشن جنوب المحافظة، تتهم فيه شابا يدعى "ج. ن" جارها، بمحاولة التحرش بها عقب عودتها من عملها وأثناء دخولها إلى منزلها، ما دفعها لنهره، قبل أن يقدم ذلك الشاب على الاعتداء عليها بالضرب وإصابتها في وجهها بجروح.





وتحرر المحضر رقم 4029 لسنة 2021 جنح مركز شرطة الفشن، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بصرف الفتاة وإخلاء سبيلها من النيابة العامة، وحبس المتهم احتياطيا على ذمة ورود تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن.





تحرش بطفلة داخل عقار بمدينة بدر

كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخص تحرش بطفلة داخل عقار بمدينة بدر.





البداية عندما تداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنا قيام أحد الأشخاص بالتحرش بطفلة حال قيامها باللهو مع مجموعة من الأطفال بمدخل العقار محل سكنها الكائن بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة.





تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص مرتكب الواقعة، مندوب مبيعات، مقيم بمحافظة القليوبية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وعلل تواجده بالعقار لعرض المنتجات على قاطنى العقار.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





احمي نفسك من التحرش

من جهته، قال الدكتور محمد المهدى، استشارى الطب النفسى بجامعة الأزهر، إن المتحرش لا بد أن يخضع لعلاج نفسى والعقوبة القانونية الرادعة، فهي إحدى وسائل الردع ليستفيق من جرائمه ويخشى أن يقدم عليها مرة أخرى.





وكشف "المهدى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن التحرش الجماعى يطلق عليه "هستيريا وسعار جنسى" الذى نشاهده فى الأعياد أو التجمعات تتم مواجهته بالتكثيف الأمنى، والذى يتم عن طريق التجمع حول الفتاة وارتكاب جريمة التحرش إزاءها.





وأشار إلى وجود نوعين من الاستراتيجية لحماية أبنائنا من التحرش، وهى التفادى الذى يمنع 75% من حالات التحرش، وثانيهما المواجهة وتعليم الأطفال حسب عمرهم عن طريق عدم التواجد فى أماكن بعيدة ومعزولة وعدم السماح بملامسة أجسادهم.





قانون العقوبات

ونص قانون العقوبات في جريمة التحرش بالطفل، على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.





وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".





عقوبة التحرش بقانون الطفل

نص قانون الطفل على مضاعفة عقوبة أي جريمة إذا وقعت في حق الأطفال، حيث أكدت المادة 116 من القانون على أنه" يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم"، مما يعني مضاعفة عقوبة التحرش الموجودة بقانون العقوبات.





عقوبة هتك عرض الأطفال

ووفقًا للمادتين 268 و269 من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.