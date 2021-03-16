كيف ساهم وزير السياحة في إدخال البهجة على قلوب أطفال مستشفى سرطان الأقصر

ساهم الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، على طريقته الخاصة فى دعم الأطفال داخل أقسام مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بمحافظة الأقصر، حيث قدم لهم الهدايا والألعاب المختلفة، بجانب تقديم البرديات لكتابة أسماء الأطفال الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى باللغة الهيروغليفية.









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وحضر الدكتور خالد العنانى حفل افتتاح المستشفى الذي يعد أول صرح طبي مجانى فى صعيد مصر لعلاج سرطان الأطفال، حيث تفقد العمل فى جميع أقسام المستشفى.









وأعرب وزير السياحة والآثار عن حرصه خلال زيارته لمحافظة الأقصر على حضور افتتاح المستشفى، هذا الصرح الذي سيرفع عن الأطفال وأسرهم عبء التنقل من الصعيد إلى القاهرة، كما قام بمشاركة الأطفال في كتابة أسمائهم بالخطين الهيروغليفي والعربي على أوراق من البردي، بالإضافة إلى توزيع تيشيرتات وقبعات عليها رسوم فرعونية، وذلك لإدخال البهجة إلى قلوبهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.









وشارك فى تقديم الهدايا ودعم أطفال مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالأقصر، الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والذي أشاد بذلك المستشفى المميز، مؤكدًا أنه فخور للغاية بهذا الصرح الطبي العظيم وتواجده على أرض مدينة طيبة الأقصر عاصمة مصر الفرعونية.









وقال إن المستشفى الجديد يساهم في التخفيف عن الآلاف من الأسر الذين يعانون مع أطفالهم في العلاج بالعاصمة، مناشدًا كل أهل الخير مساندة هذا الصرح الطبي الذي يحتاج للكثير والكثير خلال الفترة المقبلة لمواصلة مهمته القومية لخدمة مرضى السرطان بالصعيد وجميع أنحاء مصر بالمجان تمامًا.







