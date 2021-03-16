وزير الزراعة: معرض الزهور هو الأقدم والأكبر فى المنطقة العربية..فيديو

قال وزير الزراعة، الدكتور السيد القصير، إن حديقة الاورمان من أقدم الحدائق النباتية وتاريخها يرجع إلى عام 1875م وتعد من أقدم الحدائق فى مصر، وأول معرض للزهور أقيم فيها عام 1914، لافتًا إلى أن الدورة الـ88 هى الحالية لمعرض الزهور.





وأضاف وزير الزراعة، خلال لقاء لقاء خاص ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه على الرغم من جائحة كورونا ولكنه تم اقامة المعرض وفقًا للإجراءات الاحترازية التى تتبعها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.





وتابع أن المعرض يعرض نبات الزينة والزهور، ويعتبر صناعة وهناك أكثر من 238 عارض يعرضون أكثر من 12 ألف صنف مختلف من الزهور، منوهًا بأن أصحاب تلك الانشطة يعرضون منتجاتهم فى المعرض.





وأشار إلى أن معرض الزهور الدولى الأقدم والأكبر فى المنطقة العربية، موضحًا أن المعرض مفتوح طوال اليوم منا لساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءًا لمنع التكدس بين الزوار.



