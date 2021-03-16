ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الزراعة: معرض الزهور هو الأقدم والأكبر فى المنطقة العربية..فيديو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:36 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات احمد
قال وزير الزراعة، الدكتور السيد القصير، إن حديقة الاورمان من أقدم الحدائق النباتية وتاريخها يرجع إلى عام 1875م وتعد من أقدم الحدائق فى مصر، وأول معرض للزهور أقيم فيها عام 1914، لافتًا إلى أن الدورة الـ88 هى الحالية لمعرض الزهور.

وأضاف وزير الزراعة، خلال لقاء لقاء خاص ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه على الرغم من جائحة كورونا ولكنه تم اقامة المعرض وفقًا للإجراءات الاحترازية التى تتبعها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتابع أن المعرض يعرض نبات الزينة والزهور، ويعتبر صناعة وهناك أكثر من 238 عارض يعرضون أكثر من 12 ألف صنف مختلف من الزهور، منوهًا بأن أصحاب تلك الانشطة يعرضون منتجاتهم فى المعرض.

وأشار إلى أن معرض الزهور الدولى الأقدم والأكبر فى المنطقة العربية، موضحًا أن المعرض مفتوح طوال اليوم منا لساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءًا لمنع التكدس بين الزوار.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الزراعة: معرض زهور الربيع الـ 88 في أول مارس بحديقة الأورمان

الأورمان تستعد لمعرض الزهور.. مدير الحديقة: نتوقع إقبالا كبيرا على المعرض.. الإرشاد الزراعي: حدث ثقافي اقتصادي متميز

افتتاح معرض الزهور بحديقة الأورمان..السبت المقبل

بمشاركة أكثر من 200 عارض.. وزير الزراعة يفتتح معرض زهور الربيع

بمشاركة 200 عارض.. وزير الزراعة يفتتح معرض الزهور في نسخته الـ 88

بمشاركة 223 عارضا.. افتتاح معرض زهور الربيع بالجيزة.. صور

ترشيحاتنا

7 خطوات تساعدك للحفاظ على الصلاة

بعد توجيه السيسى.. علاوة تشجيعية للموظفين بنسبة 5% من الأجر الوظيفي.. تفاصيل

من بينهم رئيس مجلس الأمة.. إحالة 38 نائبًا في الكويت إلى النيابة العامة

أسرع دعاء لقضاء الحوائج المستحيلة والشديدة

عوالق ترابية.. تحذير من الأرصاد السعودية للمواطنين

يسبب وفاة الرضيع .. الصحة تحذر من خطورة تعرض الأطفال لهذا المرض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تنظيف الأذن المسدودة في المنزل

معلومات عن يوم المرأة المصرية وأسباب الاحتفال به في 16 من مارس

خبير ملكي يزعم: العائلة المالكة منعت ميجان ماركل من الخروج برفقة والدتها