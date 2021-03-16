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برلمان

غير مسبوق.. نائبا الخليفة والمقطم يشيدان بتطوير منطقة السيدة عائشة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:17 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
وصف النائبان سيد حنفى طه ومحمد ماهر، عضوا مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم عن حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، ما يتم من تطوير وتحديث شاملين داخل منطقة السيدة عائشة، بأنه إنجاز تاريخى غير مسبوق فى تاريخ المنطقة.


وأكد "حنفى" و"ماهر" فى بيان مشترك لهما أصدراه اليوم، أن مثل هذه الإنجازات تؤكد الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير مثل هذه المناطق التى عانت لمدة عقود طويلة من الإهمال، مشيدين بنجاح جميع الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بمهنية واحترافية رفيعة المستوى وفى توقيتات قياسية غير مسبوقة.


وقال النائبان إن الحكومة نجحت فى توفير 600 وحدة سكنية للمواطنين المضارين من عمليات التطوير والتحديث فى غضون أسبوعين، والاتجاه إلى إنشاء أكبر سوق تجارية به 300 محل على أعلى مستوى الباعة الجائلين بالمنطقة، وهو ما قوبل بارتياح كبير من هذه الشريحة من المواطنين الباحثين على لقمة العيش الحلال.


وأكدوا أن مناطق وميادين وشوارع مناطق السيدة عائشة والقلعة والدرب الأحمر والمقطم والأزهر والعتبة وامتداد الطريق الدائرى والفسطاط ومجرى العيون وغيرها ستكون من أهم المناطق الأثرية والسياحية خلال المرحلة القادمة بعد عمليات التطوير والتحديث التى امتدت إليها.
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