بـ إجمالي 7 مليارات جنيه.. إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

قال اللواء بحرى عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، إن الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض تعتبر شركة مساهمة مصرية تم إنشائها قبل نهاية عام 2018.





وأضاف "درويش" خلال لقاء خاص عبر فضائية "تن"، إن الغرض الرئيسي من الشركة أن تكون زراع تجارى لوزارة النقل فى الإدارة والتشغيل والشحن والتفريغ، والتى التى تقوم بها أى شركة موجودة داخل الميناء.





وتابع أن وزارة النقل كان لديها فكر قدم منذ أن مصر تعد دولة بها العديد من الموانئ، وهى أن تقوم بإنشاء إحدى الشركات المتخصصة فى إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع متعددة الأغراض، لافتا إلى أنه كان هناك أوامر بدخولها الخدمة فى عام 2022 .





من جانبه، قال المهندس وليد خليل، مدير المشروعات بشركة المجموعة المصرية، إن مراحل تشغيل المشروع حاليا هى أعمال تجهيز الموقع فيما يخص المكاتب الإدارسة وإزالة أى عوائق، حيث أنه سيتم إنشاء ميناء بالإسكندرية بإجمالى 7 مليارات جنيه.