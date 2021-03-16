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12 ألف صنف مختلف .. محافظ الجيزة: معرض الزهور أقيم لأول مرة منذ 107 سنوات

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:36 ص
صدى البلد
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آيات احمد
قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن معرض الزهور السنوى جميل جدًا، ويعد نافذة لحركة العمل والانتاج فى هذا المجال، مشددًا على اتباع الاجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا داخل المعرض.

وأضاف محافظ الجيزة، خلال لقاء لقاء خاص ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه معرض الزهور يعد تاريخ خاصة وانه أقيم لأول مرة منذ 107 سنة، مشيرًا إلى أن معظم العارضين فى المعرض من محافظة الجيزة ، مؤكدًا أن صناعة الزهور ترجع لعهدها وتصدر جزءا كبيرا منها للخارج.

وتابع أن المعرض يعرض نبات الزينة والزهور، ويعتبر صناعة وهناك أكثر من 238 عارض يعرضون أكثر من 12 ألف صنف مختلف من الزهور، منوهًا بأن أصحاب تلك الانشطة يعرضون منتجاتهم فى المعرض.

وأشار إلى أن معرض الزهور الدولى الأقدم والأكبر فى المنطقة العربية، موضحًا أن المعرض مفتوح طوال اليوم من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً لمنع التكدس بين الزوار.
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