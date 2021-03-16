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برلمان

وكيل القوى العاملة بالبرلمان: قرار الرئيس بزيادة الحد الآدني للأجور "هدية للمصريين"

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:46 ص
النائب احمد مهني
النائب احمد مهني
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فريدة محمد
ثمن النائب احمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن زيادة الحد الادني للعاملين في الدولة ل2400 جنيها، فضلا عن زيادة  قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية تصل إلى 31 مليار جنيه، مؤكدا أن هذا القرار بمثابة هدية للمصريين ومكافأة على صبرهم وتحملهم المسئولية أثناء تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي التي نجحت الدولة فيها مؤخرا .
 
وأكد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قرار الرئيس بزيادة المعاشات يؤكد انحيازه التام للطبقات المتوسطة، كما يدل على مدى شعور الرئيس بالمواطن خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا القاتل وتأثيره السلبي على الجميع ، كما ان قرار زيادة المعاشات بنحو 13% ليس الأول ولن يكون الأخير.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن زيادة الأجور سيساعد في زيادة الإنفاق والاستهلاك مما يدفع عجلة الاقتصاد، وتجاوز التداعيات الاقتصادية لازمة كورونا، داعيا جميع رؤساء الشركات إلى تنفيذ القرار على الفور.
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