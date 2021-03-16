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ديني

شيخ الأزهر يتسلم دعوة رسمية لزيارة إقليم كردستان

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:00 ص
شيخ الأزهر يتسلم
شيخ الأزهر يتسلم دعوة رسمية لزيارة إقليم كردستان
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محمد شحتة
استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفدًا برئاسة بشتيوان صادق عبد الله، وزير الأوقاف والشؤون الدينية بإقليم كردستان شمال العراق.

قال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر لا يتأخر في تقديم الدعم العلمي والثقافي لكل أبناء العالم العربي والإسلامي، وتقوية دعائم الوحدة والإخاء بين أبناء الأمة، ومواجهة التحديات والأخطار التي تواجه الشعوب العربية والإسلامية، وأن الأزهر مستعد دائمًا لتقديم الدعم العلمي والفكري واستقبال الطلاب والأئمة من العراق وكافة الدول لتدريبهم على الفكر والمنهج الأزهري المعتدل الذي يخدم وحدة واستقرار المجتمعات ويحفظ هوية الأوطان ويحافظ علي أحكام الشرع الحنيف.

من جانبه، عبر وزير أوقاف إقليم كردستان عن اعتزاز الإقليم وأبنائه بالأزهر الشريف وما يقدمه من جهود ودعم علمي وفكري لأبناء الإقليم، وخاصة أن الأزهر يخصص لإقليم كردستان 25 منحة سنويًّا لاستقبال طلاب الإقليم في مختلف كليات الأزهر، ولدينا معهد أزهري في أربيل، وأن طلاب معهد أربيل الأزهري وخريجي الأزهر في كردستان يشعرون بالفخر لانتمائهم لهذه المؤسسة العريقة.

وقدم وزير الأوقاف دعوة رسمية من إقليم كوردستان لفضيلة الإمام الأكبر لزيارة الإقليم، كما أهدى الوفد لفضيلة الإمام الأكبر درعًا تذكاريًّا ولوحة تذكارية تحتوي رسمًا لقلعة أربيل الأثرية، ومجموعة من الكتب بينها كتاب يجمع كلمات شيخ الأزهر عن التسامح والحوار والتنوع.
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