ريال مدريد يتسلح بخبراته أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

يستضيف ريال مدريد نظيره أتالانتا، اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.





كان ريال مدريد وضع قدما في الدور المقبل، بفوزه في مباراة الذهاب، التي أقيمت قبل أسبوعين في بيرجامو، بنتيجة 0-1.





وتعرض ريال مدريد لانتقادات بعد العرض المتواضع أمام أتالانتا، قبل الفوز بصعوبة على إلتشي المتواضع 2-1 في مباراته الأخيرة بالدوري الإسباني، عقب تسجيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدفه الثاني في الوقت بدل الضائع.





لكن النادي الملكي سيستغل خبراته المتراكمة للخروج بأفضل نتيجة ممكنة من موقعة الإياب أمام أتالانتا.





في المقابل يدخل أتالانتا مواجهة الريال بمعنويات مرتفعة بعد الفوز يوم الجمعة الماضي على سبيزيا الصاعد هذا الموسم لدوري الدرجة الأولى ، بثلاثة أهداف لهدف، حيث تكفل ماريو باساليتش بتسجيل هدفين.



