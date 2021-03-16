غدا.. مؤسسة اليابان بالقاهرة تقدم عرضا مسرحيا مجانيا على يوتيوب

أعلنت مؤسسة اليابان، مكتب القاهرة، أن فرقة يوميهينا للدُمـــى س تقدم عرض مسرحي بعنوان "التجسيد" "Yumehina Puppet Theatre" على قناة المؤسسة على اليوتيوب لفترة محدودة - 5 أيام فقط - من الأربعاء 17 إلى الأحد 21 مارس، على الرابط التالي:

وبحسب بيان لــ مؤسسة اليابان، تعد هذه الفرقة هي إحدى أشهر فرق مسرح الدمى التقليدية –وكذلك الإبداعية - في اليابان،





ومزيد من المعلومات موجودة على هذه الصفحة: https://fb.me/e/165jFYroX وسيكون العرض "التجسيد" – موجه للكبار – متاحًا على قناة Japan Foundation Youtube فقط خلال تلك الفترة.





وأوضح مدير مؤسسة اليابان بالقاهرة، يــــو فوكــــازاوا أن العرض "التجسيد" سيكون متاحًا من الساعة 4 مساءً يوم 17 مارس إلى 4 مساءً يوم 21 مارس.





وقال إنه في الواقع ، يعد عرض الإنتاج الثقافي والفني على قناتنا على Youtube هو الطريقة الأكثر ملاءمة لإبقاء جمهورنا على اطلاع دائم بأحداثنا الثقافية المتنوعة خلال ظروف البقاء في المنزل في جميع أنحاء العالم. يتماشى هذا الإجراء مع اللوائح الصادرة عن الحكومتين المصرية واليابانية فيما يتعلق بإجراءات الوقاية من COVID-19".





وأضاف فوكـــازاوا: "نتمنى أن تستمتعوا بالأداء الاستثنائي" التجسد "للفنانة "ميتشيكا إيدا" حيث تقدم إحدى القصص الشعبية المشهورة بشخصيات فريدة، ستشعر معها بأن الدُمية قد تحولت إلى لحم ودم" .





والتجسيد هو عرض مسرحي تم تصويره مؤخرا على شكل فيلم، يستند إلى إحدى قصص الفولكلور الياباني "Spirited Away" حيث كتب قصته الأصلية الفنان "أوكاموتو هويتشي"مؤسس وفنان مسرح دوندورو، و فنانة تحريك العرائس/ الدُمى، تقدم القصة من منظورها الخاص بإحساس فريد بالدفء والجمال.





وتتمتع اليابان بثقافة غنية بالدمى. لكل دمية معناها وهدفها المميزين، وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتقاليد والمعتقدات، فضلًا عن دورها في الحياة اليومية. ومع ذلك فإن اليابان متفوقة ليس فقط في مجال الدمى والعرائس الصغيرة، وإنما في مجال العرائس الكبيرة ذات الحجم الطبيعي أيضًا، حيث نجد فــن الـ"بونراكو"، أحد الفنون المسرحية التقليدية في اليابان، الذي تم تصنيفه جزءًا من "التراث العالمي غير المادي" من قبل اليونسكو في عام 2003. تعود أصول بونراكو الحالي إلى القرن السابع عشر.





في عام 1974 أسس هويتشي أوكاموتو مسرح دوندورو. يشتهر هذا المسرح باستخدامه للأقنعة والدمى بالحجم الطبيعي. حيث يرتدي محرك الدمى أقنعة، ويشترك في التمثيل في العرض كشخصية مستقلة عن الدمية على خشبة المسرح. في السنوات الست الأولى ، كان مقر مسرح Dondoro في طوكيو حيث ظهر في البرامج التلفزيونية والمناسبات الخاصة. و في عام 1986 استقر أوكاموتو في إيناداني. في جبال وسط اليابان. أدى العيش في هذه البيئة الخلابة إلى إنشاء أوكاموتو للعديد من الأعمال التي تتعامل مع عالم ما وراء الطبيعة الغامض للناس. تم الإشادة بـ Dondoro في كل من اليابان وخارجها لتقديمه "تعبيرًا أصليًا وجديدًا يعتمد على التقاليد اليابانية".





مسرح يومهينا للعرائس

أنشأته الفنانة-محركة عرائس ميتشيكا إيدا، التي بدأت حياتها المهنية في الأداء وصنع الدمى عندما انضمت إلى مسرح دوندورو في عام 1997.

وهي المتدرب والتلميذ الوحيد للفنان العظيم "هويتشي أوكاموتو" أستاذ فن الدمى الياباني.





وخلال فترة عملها مع Dondoro، أتيحت لها فرص السفر وتقديم أعمالها الخاصة في اليابان وعبر أوروبا. ثم غادرت مسرح Dondoro في 2006 لاستكشاف أسلوبها الخاص في الأداء ولتنمية موهبتها في الإخراج.





في عام 2010، بعد وفاة أستاذها"هويتشي أوكاموتو"غيرت اسم فرقتها إلى مسرح يوميهينا للعرائس -Yumehina Puppet Theatre في عام 2001. واليوم تشتهر ليس فقط بإبداع أعمال معاصرة متأثرة بشدة بالأساطير والتقاليد اليابانية، ولكن أيضًا للجودة الفريدة لمنظورها الأنثوي. عادة ما تكون أماكن أدائها هي الأضرحة والمعابد وأماكن أخرى ذات ثراء طبيعي وروحانية عالية.