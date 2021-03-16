نائب: قرارات السيسي بزيادة الأجور والمعاشات لقيت ارتياحا كبيرا من المصريين





أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان بالبرلمان أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية تصل إلى 31 مليار جنيه، بالإضافة إلى إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغيرهم دليل قاطع على انحيازه التام للطبقات المُتوسطة من العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات





وأعتبر " مسعود " فى بيان له اصدره اليوم أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 13% بمثابة هدية لاصحاب المعاشات الذين عبروا عن فرحتهم الغامرة بهذا القرار الذى اسعدهم وأسعد كل المصريين مؤكدًا أن الرئيس السيسى يشعر دائما بنبض المواطنين في الشارع المصري ويلبى مطالبهم دون ان يطلبوا.





وقال النائب أمين مسعود ان الرئيس السيسى اصدر هذه القرارات التاريخية لتخفيف معاناة المواطنين ولمواكبة ومواجهة الظروف الاستثنائية الراهنة خاصة فى ظل التداعيات السلبية لفيروس كورونا المُستجد لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين مؤكدًا ان الواقع والتاريخ أكدا للمصريين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقف دائما بجانب الشعب المصرى العظيم وينحاز دائما الى تخفيف الاعباء على المواطنين من مُحدودي الدخل.





ووجه تحية قلبية للرئيس السيسى على قراره المهم برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، مؤكدا ان جميع هذه القرارات قوبلت بارتياح كبير من جموع المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية