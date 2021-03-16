لن انساك يا أبي.. إيمى طلعت زكريا تبعث برسالة لوالدها

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، صورة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.





و علقت ايمى طلعت زكريا قائلة:" عندما أتذكّر أبي الذي رحلّ ورحل معه الحنان والسعادة والطيبة صاحب الابتسامه الطيبه والطاهره ابى الغالى فإنه قد يحتوي بداخلي كلام لا استطيع أن اخرجه أبدًا لتعُبر عن حزن فراق ابي المتوفي وعن كُل شيء جميل قد كان لنا في حياتنا قبل رحيل الاب وايضًا عن كُل شيء حزين لنا بعد رحيله انني اشعر بحنانه اشعر بكلامه اتذكره دائماا اتذكر صوته وهو يناديني".





وأضافت قائلة:" غادرني الفرح برحيل ابي ذهب وذهب كل شي جميل معه. أبي بعد رحيلك لم تعد الدنيا كما كانت عليه رحمك الله يا أبى، لن أنساك مهما ابتعدت عني اتعرف لماذا لانك محفور داخل قلبي موجود في قلبي في حفرة عميقة جدا لا يستطيع احد فتحها. رحلت عنا وبقيت ذكراك الجميله وكلماتك العذبه اللهم ادخل ابي الفردوس بلا حساب ولا سابقة عذاب. ابي الحبيب رغم فراقك عني الا انك بداخلي . رحلت وتركت لنا ذكرى لن ننساها فهي في مخيلتنا حية ترزق نتخيلها ،، لا يزال رحيلك فاجعة اسكنت الالم داخلي ولازالت دموعي تنهمر في كل يوم يأتي بدونك وفي كل ساعة احتاجك واصرخ بالنداء ولا اجدك. بعدك يا ابي ما رأيت خير .رحمك الله واسكنك اعالي جنانه لن انساك يا ابي ".







