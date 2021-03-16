محافظ المنوفية يستقبل وزير القوى العاملة لتسليم 3542 بوليصة للتأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء فى مستهل زيارته للمحافظة، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام وتنفيذا رعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا ، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.

وفي هذا الإطار من المقرر أن يقوم الوزير يرافقه المحافظ بتسليم 3542 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي، للعمالة غير المنتظمة، وذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ، وعلي حامد الزقم مديرية القوي العاملة بالمحافظة.





ومن المقرر أن يسلم الوزير خلال الزيارة 15عقد عمل لذوي الهمم،. كما يقوم الوزير والمحافظ بزع شجرات زيتون بديوان المحافظة ضمن مبادرة "هنجملها" ، ويلتقي العمالة العائدة من الخارج لمساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة، ويسلم شهادات اتمام التدريب بالدورة التدريبية علي مهن كهرباء التوصيلات والتفصيل والحياكة بالوحدات الثابتة والمتنقلة.







