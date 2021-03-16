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محافظات

نظافة وتجميل الجيزة تفوز ببطولة الجمهورية للمصالح والمحافظات للكرة الخماسية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:25 ص
صدى البلد
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محمد الصاحي
فاز فريق كرة القدم بالهيئة العامة النظافة والتجميل بالجيزة ببطولة الجمهورية لكرة القدم الخماسية للمصالح  الحكومية والمحافظات، والتي أقيمت بمدينة رأس البر بدمياط.

تمكن فريق الهيئة العامة للنظافة بالجيزة، من الفوز في المباراة النهائية على فريق محافظة المنوفية  بنتيجة 3 / صفر.

وحقق فريق هيئة النظافة بالجيزة سلسلة انتصارات خلال البطولة حيث فاز على فريق محافظة الإسماعيلية بنتيجة 2 \ 1، وفاز على فريق محافظـة قنا 4 / صفر ، ومحافظة كفر الشيخ 2 \1 ، ومحافظة الإسكندرية 1 / صفر.

مثل فريق الهيئة العامة للنظافة بالجيزة (عمر مهدي – محمد شكري – سامـح سامـي – حسني شكري – إيهاب فكري – سامح عبد الباسط – إيهاب عبد الفتاح – هاني سيد – محمد القط – حسام جمدي)، تحت قيادة المدير الفني أسامة فاروق.

 وتسلم كأس البطولة شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة بالجيزة، بحضور مختار أبو الفتوح سكرتير عام اللجنة الرياضية .
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