عميد كلية التربية بطنطا يعلن تفاصيل إنشاء صالة رياضية بمواصفات ومقاييس عالمية

أكد الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، ان الجامعة بصدد تشييد صالة رياضية بمواصفات ومقاييس تنافس الصالات العالمية والتى سوف تحقق كافة متطلبات العملية التعليمية بالكلية وتكون بمثابة إرث استثماري .
وكشف حلويش ان الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة وجة رئيس مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة الدكتور حسنى دوير لمعاينة الصالة على الطبيعة مشيرا انة سيتم إنشاء مصعد خاص بالمبنى التعليمي للبنات لتحقيق الإستفادة الكاملة من كافة منشآت المبنى التعليمي الذى يحتوى على عدد كبير من القاعات التدرسية العملية ومكاتب إعضاء هيئة التدريس وخدمات غرف خلع الملابس