ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بحزام جلد.. العثور على جثة طفل مخنوقا داخل غرفته بالإسماعيلية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:43 ص
جثة طفل
جثة طفل
Advertisements
انجي هيبة
عثرت أسرة على طفلها مخنوقا داخل غرفته بشارع القماش بالمنطقة الخامسة بمحافظة الإسماعيلية.


تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا بورود بلاغ بالعثور على طفل يدعي عمر، 8 سنوات، ومقيم بشارع القماش بمنطقة الخامسة بمحافظة الإسماعيلية، مخنوقا بحزام جلد، داخل غرفته.


تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الجامعي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


وشهدت محافظة الإسماعيلية، خلال فبراير الماضي، أكثر من واقعة اعتداء على الأطفال، منها العثور على جثة طفل رضيع وسط المقابر، كما عثر الأهالي على رضيع مخنوق بكيس بلاستيكي وسط القمامة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

داخل كيس أسود.. العثور على رضيع بجوار مجمع مواقف أبوتشت في قنا

يوم الفِرار من الضنا.. سوهاج تتفاجئ بخمسة لقطاء في ساعتين

العثور على جثة طفل لقيط على الطريق الزراعى بقنا

يناير دامي في سوهاج.. رجل يقتل زوجته على الفراش وموس الختان يجرح رضيعة

عمره يومان .. العثور على جثة طفل رضيع بمقابر الإسماعيلية

تفريغ كاميرات مراقبة المحيطة بالمقابر لكشف لغز العثور على جثة رضيع بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

الجريدة الرسمية تنشر عددا من القرارات الجمهورية.. تعرف عليها

استبعاد بن شرقي وبدر بانون من قائمة المغرب لمواجهتي موريتانيا وبورندي

بشرى سارة.. مقترح برلمانى لـ زيادة الفائدة البنكية على مدخرات أصحاب المعاشات

استبعاد رمضان صبحي .. البدري يعلن قائمة منتخب مصر النهائية رسميا

سنندم.. مدرب مولودية الجزائر: لن نلعب على التعادل أمام الزمالك

شوبير يفجر مفاجأة: إدارة جديدة لنادي الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيارات مبادرة الإحلال وقيمة الأقساط .. صور

تويوتا تطرح أيجو إكس برولوج الاختبارية.. صور

هيونداي تطرح توسان 2022 الشكل الجديد هايبرد.. صور