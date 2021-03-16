بحزام جلد.. العثور على جثة طفل مخنوقا داخل غرفته بالإسماعيلية

عثرت أسرة على طفلها مخنوقا داخل غرفته بشارع القماش بالمنطقة الخامسة بمحافظة الإسماعيلية.









تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا بورود بلاغ بالعثور على طفل يدعي عمر، 8 سنوات، ومقيم بشارع القماش بمنطقة الخامسة بمحافظة الإسماعيلية، مخنوقا بحزام جلد، داخل غرفته.









تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الجامعي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.









وشهدت محافظة الإسماعيلية، خلال فبراير الماضي، أكثر من واقعة اعتداء على الأطفال، منها العثور على جثة طفل رضيع وسط المقابر، كما عثر الأهالي على رضيع مخنوق بكيس بلاستيكي وسط القمامة.



