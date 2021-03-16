الثقافة: مسرح المواجهة والتجول يهدف لنشر التنوير في ربوع مصر

وأضافت "وزيرة الثقافة"، خلال تصريحات لها المذاعة عبر فضائية "اكستار نيوز"، أنه سيتم انتقال مسرح المواجهة والتجوال بعد عروضه في قنا إلى قرية المراشدة بمركز الوقف، موضحة أن هذه تعد المرة الأولى التي تنقل فيها وزارة الثقافة عرضا مسرحيا من قرية لأخرى في هذه المنطقة.

اطلقت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء اشرف الداودي محافظ قنا عروض مسرح المواجهة والتجوال في المحافظة السادسة ضمن الخطة التي تستهدف خلالها وزارة الثقافة 14 محافظة حتي يونيو 2021 بالتعاون مع وزارات الداخلية،الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعى، وعدد من الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى حيث شهدا العرض المسرحى ولاد البلد وذلك بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي والفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ، الدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والقيادات الشعبية والتنفذية بالمحافظة واعضاء مجلس النواب ورجال الدين .





قالت عبد الدايم ان مسرح المواجهة والتجوال يهدف الى نشر الوعي والتنوير في ربوع مصر والتصدي للتعصب فضلا عن الارتقاء بالسلوك الإنسانى وتنمية الفكر من خلال طرح القضايا المعاصرة.





واشارت إلى ان العرض المسرحي ولاد البلد سيطوف عددا من قري ومراكز محافظة قنا منها المراشدة، المعانا، الكراتية ، ونجع قطيب بدشنا، بالإضافة إلى معسكرات الأمن المركزي وذلك تطبيقا لمبدأ العدالة الثقافية بنقل المنتج الابداعى الي مختلف القري والنجوع والمناطق الاكثر احتياجا.





وأضافت أن الوزراة تعمل حاليا علي التوسع في انشطتها بالقري والمحافظات واكدت انه جاري حاليا تقديم 150 ليلة عرض علي مدار الاربعة اشهر القادمة في 14 محافظة ، حيث تم الانتهاء من 50 ليلة عرض في 6 محافظات هي البحيرة ،اسيوط ،الغربية، قنا ،كفر الشيخ ، بورسعيد والمرحلة المقبلة تضم 8 محافظات هي مرسى مطروح ، المنيا ،بنى سويف، البحر الاحمر برأس غارب وحلايب وشلاتين ، الفيوم ، سوهاج ،الأقصر ، والاسماعيلية





واشارت الي ان الوزارة تتطلع للوصول إلى أكثر من 600 ليلة عرض بنهاية العام الحالي ، وأن محافظات الجمهورية ستشهد تقديم عدد من العروض المسرحية، حيث يصل عددهم لـ 9 عروض بدأت من فبراير الماضي وتستمر حتي يونيو المقبل .



