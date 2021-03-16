تدشين مبادرة "كلنا واحد" لطرح السلع بأسعار مخفضة بالوادي الجديد

دشن مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد اللواء محمد توفيق، مبادرة " كلنا واحد" من خلال منفذين لطرح السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بواقع منفذ في منطقة البساتين بمدينة الخارجة، والذي نفذته وزارة الداخلية لتخفيض الأسعار، بينما المنفذ الثاني بحي الزهور بمدينة "موط" بمركز الداخلة.





أكد اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفي ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقًا من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب شهر رمضان المعظم وعيد الأم.

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تضمنت جولة مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد اللواء محمد توفيق، في مقر المبادرة، عقد لقاءات مع الجماهير لمتابعة مدى رضا المواطنين عن المنفذ والأسعار، ومطالبهم من المديرية ومدى جودة المنتجات والسلع الغذائية والمواد التموينية في منفذ مبادرة "كلنا واحد" بميدان البساتين بمدينة الخارجة.





كما تفقد مدير الأمن باكيات المنفذ لمتابعة المنتجات الغذائية المختلفة وأماكن بيع اللحوم والدواجن، مشددًا على جودة المعروضات وتخفيض الأسعار بنسب كبيرة تتراوح من 45-65 % عن مثيلاتها بالسوق الخارجي، حيث وصل سعر كيلو اللحوم البلدية الحمراء إلى 90جنيها.





ورحب المواطنون بتدشين المنفذ وزيارة مدير الأمن ولقائهم معهم، كما قدموا الشكر لرجال الشرطة على المبادرة في تخفيض الأسعار بشكل كبير جدا بما يخفف العبء عن كاهل الأسر الواحاتية.

وافتتحت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الاثنين، منفذين ضمن المرحلة الـ17 من مبادرة "كلنا واحد" لتخفيض الأسعار الأول بمنطقة البساتين بمدينة الخارجة والثاني بمنطقة حي الزهور بمدينة موط في مركز الداخلة، في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لتخفيف العبء عن الأسر المصرية.

من جانب اخر وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بحظر تأجير المصارف الزراعية لمزاولة نشاط الصيد وتربية الأسماك؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، ومتابعة حظر زراعات الأرز بالمراكز واستبدالها بزراعة الأرز الجاف على مياه المصارف الزراعية والذي تم توفير التقاوي الخاصة به من خلال مديرية الزراعة للحفاظ على الخزان الجوفي.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة وذلك بحضور اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والقيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس الشيوخ وبرلمان الشباب بالمحافظة.



