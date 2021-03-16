ناقد رياضي: فرص الأهلي في الفوز أمام فيتا كلوب تتجاوز 60%.. فيديو

قال الناقد الرياضى، أبو الوفا الخطيب، إن الأهلى والزمالك هما أكبر فريقين في القارة الأفريقية،لافتًا إلى أن مرور النادى الأهلي بكبوة أمر وارد ولكن الأندية الكبيرة لديها القدرة على اجتيار الأزمات.





وأضاف الناقد الرياضى، خلال حديثه ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مباراة الأهلى وفيتا كلوب ستكون صعبة، مشيرًا إلى أن النادى الاهلى حظوظه مازالت كبيرة فى المباراة القادمة ولديه أمل فى الفوز.





وتابع أن النادى الأهلى لديه فرصة للفوز بالمباراة بنسبة تتجاوز 60%، منوهًا بأن الأهلى كان يعانى من سوء حظ غير طبيعى وتم تسجيل ضربة جزاء فى الوقت الضائع، ولكن كان يجب ألا يتم احتسابها.





وأوضح أنه فى المباراة الماضية أهدر النادى الاهلى العديد من الفرص للفوز، مؤكدًا أنه وارد بنسبة كبيرة جدًا أن يصالح النادى الاهلى جمهوره.



