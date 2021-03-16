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توك شو

محروسة سالم تحدت إعاقتها بالعمل على تروسيكل لبيع وجبات منزلية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:27 ص
محروسة
محروسة
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ريهام فيكتور
قالت محروسة سالم: إنها تحدت إعاقتها بالعمل على تروسيكل، وافتتاح مطعم عما٦نان واضحة ، ويمتلك هوية خاصة به ، يمكن التعرف على عملة وسط العديد من الاعمال الفنية الأخرى.

وأضافت محروسة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية دى إم سى، أن " كلمة ماما من ولادى تهون تعب الدنيا " ، لذلك فهى تعمل على التروسيكل منذ حوالي ١٠ سنوات .

وأشارت إلى أن زوجها تعرض لوعكة صحية منعه من ممارسة العمل ، لذلك فكان من الضروري النزول والمكافحة من أجل سلامة الأسرة.

وتابعت أنها تعمل على التروسيكل لنقل منتجات من سوق العبور أو لنقل الأثاث، إلى جانب طبخ وجبات منزليه وبيعها للناس.
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