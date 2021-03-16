محروسة سالم تحدت إعاقتها بالعمل على تروسيكل لبيع وجبات منزلية

قالت محروسة سالم: إنها تحدت إعاقتها بالعمل على تروسيكل، وافتتاح مطعم عما٦نان واضحة ، ويمتلك هوية خاصة به ، يمكن التعرف على عملة وسط العديد من الاعمال الفنية الأخرى.





وأضافت محروسة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية دى إم سى، أن " كلمة ماما من ولادى تهون تعب الدنيا " ، لذلك فهى تعمل على التروسيكل منذ حوالي ١٠ سنوات .





وأشارت إلى أن زوجها تعرض لوعكة صحية منعه من ممارسة العمل ، لذلك فكان من الضروري النزول والمكافحة من أجل سلامة الأسرة.



