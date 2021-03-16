مجلس الأعمال الإفريقي: سعداء بالتمثيل الكبير للمرأة داخل البرلمان.. فيديو

من جانبه أضافت أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، خلال حوارها في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنها تتقدم بالشكر لدستور الدولة المصرية التي أتاح النسبة الكبيرة لتمثيل المرأة في البرلمان الحالي، معقبة : " نفتخر بتواجدنا اليوم داخل البرلمان كأول نائبات تصل إلى مبادرة في حب الوطن التي تصل إلى العاصمة الإدارية، التي تعتبر جمهورية ثانية وليس عاصمة فقط.





وأشارت مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، إلى أن "جئنا اليوم لكى نشهد على الإنجاز العظيم داخل العاصمة الإدارية الجديدة، كما أن مبنى مجلس النواب يكون جاهزا بكل إعداداته الكاملة، ومن الطبيعي أننا نستمر في متابعته من أن لأخر".





وأوضحت سناء السعيد، عضو مجلس النواب، أن "كان لدينا شغف كبير في رؤية التطور الكبير في هذه العاصمة الإدارية منذ بدء الأعمال بها، فالمكان يكون مجمع كبير يضم جميع الوزرات ومجلس النواب، والمكان يكون إنجاز كبير للدولة المصرية.