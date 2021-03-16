صحة الوادي الجديد: إقبال أصحاب الأمراض المزمنة على التطعيم ضد كورونا

قال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة ب الوادي الجديد ، إن هناك إقبالا من أصحاب الأمراض المزمنة على مراكز التطعيم ضد كورونا / مشيرا إلى أن هناك وعيا صحيا لدى المواطن الواحاتي .





وأضاف محروس أنه تم حتى الآن الانتهاء من تطعيم 21 مواطنا من أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا في مراكز الخارجة والداخلة الطبية المخصصة لذلك، واستمرار تسجيل الحالات الراغبة في تلقى اللقاح طبقا لتوجيهات وزارة الصحة بالتنسيق مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.





وأوضح محروس فى بيان صحفى أن لقاح كورونا آمن تماما وعلى الجميع دعم جهود الدولة بالتوعية وعدم الانسياق وراء ترويج الشائعات، مؤكدا أن محاصرة الوباء ضرورة للحد من أعداد المصابين والوفيات .





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وأكد أنه جرى تطعيم 21 مواطن من أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا ، وتعافى أكثر من 250 حالة بالعزل المنزلى على مدار الأسابيع الماضية.

واهاب وكيل وزارة الصحه المواطنين اصحاب الامراض المزمنه بضرورة التوجه للمراكز الطبيه للتطعيم ضد كورونا، للحفاظ علي صحتهم.

من جانب اخر تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، تجربة زراعة محصول الفول البلدى بنظام الرى بالتنقيط ، وذلك خلال جولته التفقدية بمركز الداخلة، حيث تفقد عدد من المشروعات الاستثمارية الزراعية الحديثة ومنها مشروع تجربة مستحدثة لزراعة نبات الفول بنظام الرى بالتنقيط، على مساحة 200 فدان والذى يبلغ إنتاجيته 15 إردب للفدان.





كما تفقد مشروع زراعة النخيل على مساحة 200 فدان والذى يضم 16 ألف نخلة جرى زراعتها حتى الآن، حيث أشاد المحافظ بجدية التنفيذ وحجم الإنجاز، موجهاَ برفع المساحة المجاورة للتوسع فى المشروع فى إطار التخلص الآمن من المخلفات الزراعية بديلاََ عن مخاطر حرقها ، وتحقيق عائد إقتصادى منها وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتلبية إحتياجات السوق المحلي، وذلك بالتزامن مع المبادرة الرئاسية للتوسع فى زراعة النخيل والتى تستهدف زراعة 5 مليون نخلة خلال 3 سنوات.



