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برلمان

نائب: الرئيس دائمًا ما ينحاز للفئات التي تعاني من تدني الأجور

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:19 م
النائب حسام زكي
النائب حسام زكي
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ماجدة بدوي
قال النائب حسام زكي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، يوكد أن الرئيس يراعي تمامًا محدودى الدخل و أصحاب الدخل المتوسط وذلك لمواكبة الأوضاع الاقتصادية الحالية،خاصة فى ظل جائحة كورونا.  

وأكد "زكي" في بيان له ، اليوم الثلاثاء، إن توجيهات الرئيس جاءت في التوقيت المناسب في ظل استمرار غلاء الأسعار وارتفاع مستوي المعيشة، فضلًا عن جشع التجار واستغلالهم للمواطنين، مما يؤكد أن الرئيس دائمًا ما ينحاز لطبقة الشعب التي تعاني من تدني الأجور.   

ووجه عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس على حرصه لتوفير حياة كريمة لكل المصريين وشعوره بمعاناة المواطن، مشيرًا إلي أن القرارات التي يتخذها الرئيس منذ توليه الحكم تثبت يومًا تلو الآخر أنه بالفعل نصير للغلابة والبسطاء.
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