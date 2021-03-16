ناقد رياضي: الزمالك قادر على الفوز على الترجي ومصالحة جماهيره.. فيديو

قال الناقد الرياضى أبو الوفا الخطيب إن فريق النادى الأهلي سيعاني كثيرا في مواجهة فيتا كلوب في ظل غياب علي معلول حيث لا يجد من يسد مكانه فى الناحية الشمال، كما أن خبرة وليد سليمان لا توجد فى أي لاعب آخر.









وأضاف الناقد الرياضى، خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الزمالك فريق كبير، ولديه القدرات والإمكانيات التى تؤهله للفوز بأي مباراة فى أوى وقت وأى مكان، مشيرًا إلى أن النادى الزمالك فاز على نادي الترجي 3 مرات متتالية من قبل ويمكنه الفوز عليه اليوم لمصالحة جماهيره.









وأوضح أن كارتيرون بدأ مع نادى الزمالك قبل مواجهة نادى الترجى ولديه من الخبرات الكثيرة ويعرف قدرات الفريق ومستويات اللاعبين، وعلى الزمالك أن يصالح جماهيره أولًا وأن يفوز اليوم.









وقال إن نادى الزمالك حال فوزه اليوم فى المباراة سيكون لديه فرصة واحدة للصعود، ويحتاج الفوز على الترجى، والتعادل مع المولوية والفوز على منتخب السنغال لكى يتأهل.



