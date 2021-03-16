للتنسيق لمشروع تطوير الريف .. محافظ أسيوط يلتقي وفد مجلس الوزراء وشباب حياة كريمة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بديوان عام المحافظة ، وفد مجلس الوزراء وشباب الوحدة المركزية لمؤسسة حياة كريمة لتنسيق الجهود لتوفير قطع الاراضى اللازمة لانشاء مشروعات خدمية ومرافق عليها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء والتنمية المحلية لاستيعاب القدرات الشبابية المتطوعة وتوجيه جهودها إلى العمل الخيري والتنموي وتفعيلا لدور لجان الرصد الميدانى لافتًا إلى أهمية دور الشباب المتطوع الذي يعمل من أجل إحداث تغيير ملموس في حياة من هم أكثر احتياجًا.





جاء ذلك بحضور المهندس أحمد حسن والمهندس هيثم مازن والمهندس محمد سعيد بالمكتب الفني لرئاسة مجلس الوزراء ونادر حسين نائب رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد والمهندس عادل عبدالطيف مدير عام منطقة تعمير أسيوط بجهاز التعمير والمهندسة هبة عبدالناصر مدير مشروع تطوير الريف بجهاز التعمير والمهندس مينا إبراهيم منسق عام محافظة أسيوط بمؤسسة حياة كريمة والدكتور محمد سامي المنسق المساعد وشريف دياب منسق مبادرة تطوير الريف المصرى بالمحافظة ورؤساء المراكز ومسئولي جهاز التعمير.





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وتم خلال اللقاء استعراض المشروعات التى سيجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وخاصة مشروع مجمع الخدمات والذى سيجرى تنفيذه بجميع الوحدات المحلية القروية لخدمة القرى وتوابعها ويتكون من مكاتب لجميع الخدمات التى يحتاجها المواطنين من سجل مدنى ومكتب بريد ومركز تكنولوجى وتضامن اجتماعى و ومقر للوحدة المحلية ، مؤكدا على أهمية مشاركة الشباب ومؤسسات المجتمع المدني بمبادرات تنموية لاستهداف الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" معلنًا دعمه الكامل للمبادرات التنموية التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة وتستهدف قرى ومراكز المحافظة منها مبادرة "التصالح حياة" لسداد رسوم جدية التصالح للأسر غير القادرة فضلًا عن المشاركة في مبادرة "سكن كريم" وحصر وتدقيق بيانات الأسر المستهدفة بقرى ونجوع المحافظة بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل وتحسين الخدمات المقدمة لهم.









وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم التنسيق مع رؤساء المراكز لتحديد قطع الأراضي بعد معاينتها على الطبيعة لنهو اجراءات التخصيص للبدء في إقامة مشروع مجمع الخدمات المتكامل عليها بجميع القرى والمراكز المستهدفة وذلك بهدف التخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ودعم الفئات الاكثر احتياجًا .









وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع القومي لتطوير الريف المصرى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة بعدد 149 قرية على أن يبدأ العمل بقرى مركز ساحل سليم كأولوية أولى مستعرضًا نتائج المسح الشامل للقرى المستهدفة ضمن المشروع مؤكدًا على مراعاة الأولويات وفقًا لاحتياجات القرى المستهدفة بالمشروع وذلك تلبية لاحتياجات الأهالي مشددًا على ضرورة التدقيق الجيد للمشروعات المقترحة بكافة القطاعات بالتنسيق مع مسئولي جهاز التعمير "الجهة المنفذة للمشروعات" مضيفًا أن المحافظة اتخذت خطوات جادة للبدء في تنفيذ المشروع تضمنت جولات وزيارات ميدانية لتلك القرى من خلال مسئولي المكتب الفنى لرئاسة مجلس الوزراء ومسئولى المشروع القومي بوزارة التنمية المحلية والقيادات التنفيذية ومسئولي جهاز التعمير لرصد احتياجات المواطنين الفعلية وعمل لقاءات حوارية مع المواطنين لرصد احتياجاتهم الفعلية من المشروعات الخدمية والتنموية.







